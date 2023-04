In vetta a 84 anni. Suor Teresa sale e onora don Galloni

Struggente, emozionante. Ha lasciato il segno l'evento inaugurale del recuperato ex cimitero militare di cima Neutra, tra monte Cimone e Caviojo, coinciso con la consegna di una targhetta del soldato Giovanni Valtolina, miracolosamente trovata, a 107 anni dalla morte, tra le macerie di un terrazzamento. Commovente la presenza di suor Teresa, 84 anni, ultima della figlie di Santa Maria Annunciata, l'ordine fondato da mons. Francesco Galloni, confluito nel 1999 nella congregazione delle suore passioniste. Alta come un soldo di cacio, ma dotata di tenacia e sorretta da una gran fede, suor Teresa è giunta dalla sede di villa Montanina, accompagnata dalla superiora, suor Joanna.

Suor Teresa ha deposto il cappello di don Galloni

Risalito a piedi lo sterrato che dal piazzale del Cimone conduce alla vetta, è riuscita a percorrere lo scosceso sentiero che, quasi a strapiombo, porta al cimiterino di guerra, già vestito di tricolore, e punto d'arrivo per volontari, alpini, autorità e parenti del milite, non più ignoto, provenienti da Cornate d'Adda, provincia di Monza. Durante la cerimonia è stata suor Teresa a deporre con delicatezza, ai piedi della croce, un prezioso cimelio: il cappello d'alpino di don Galloni, l'Angelo del Pasubio, pluridecorato cappellano militare del Battaglione Monte Suello, colui che, nel dopoguerra, si prese cura dei cimiteri militari sparsi tra le montagne, tra cui quello di cima Neutra, a recuperare altre salme, a ricomporle, a farle vegliare dalla Madonna, che dalla Montanina aveva voluto avesse il viso rivolto verso queste cime, insanguinate.

Dotata di coraggio, e di una memoria ferrea, la decana delle suore ha parlato alla folla, senza microfono, citando una testimonianza dello stesso don Francesco: "...udivo dalla trincea le voci disperate dei soldati feriti, le invocazioni dei morenti, il grido di chi chiamava la mamma... La voce di Dio e dei miei alpini mi chiama... con la croce legata in cima ad un palo da tenda, penetravo tra i soldati in prima linea con la stola sulle spalle e in mano il vaso degli oli sacri, tra le pallottole... Gli austriaci, nel vedere quel pretino giovane che avanzava impavido, stupiti cessarono il fuoco... Compiuto il pietoso servizio, ritornai piangendo, ma incolume, in trincea e subito dopo ricominciò il crepitio delle armi».

Una targhetta a Mauro Colombo

Parole che hanno destato una collettiva commozione, che ha connotato anche la consegna della targhetta a Mauro Colombo, pronipote di Giovanni Valtolina, giunto con la famiglia. «Questo è un viaggio della memoria ritrovata - ha detto - muovendoci non solo nello spazio, ma anche nel tempo». Mauro è sindaco di Cornate, paese di 7.500 abitanti. Da lì, partì per la guerra, il prozio Giovanni, 24 anni appena, abbracciando papà Angelo, e baciando mamma Luigia e i fratelli.

«Non lo sapeva, ma quegli abbracci erano un addio. Non è più tornato. Questa targhetta la doneremo al Comune, perché sia memoria pubblica. Il prossimo 4 novembre ci sarà una cerimonia ufficiale, in nome del ricordo della guerra e del valore della pace». Poi, il ritorno, in salita, verso il Cimone, il calvario dei caduti: tutti in fila. Anche suor Teresa: aiutata e sorretta dalla superiora, vegliata da degli alpini, passo dopo passo ha raggiunto il culmine. Stupendo tutti. «A darmi una mano - ha detto ansante - è stato don Francesco».