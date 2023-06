Suem 118, chi chiama verrà localizzato (e videochiamato)

«È partita da Treviso la sperimentazione che renderà più rapida ed efficace la gestione delle chiamate di emergenza e l’intervento dei soccorsi, grazie al nuovo software unificato della centrale operativa Suem 118. Il sistema consentirà di localizzare esattamente la posizione di chi chiama e, quando la telefonata avviene da telefono cellulare, avviare una videochiamata con l’utente per avere informazioni più dettagliate sull’evento e le sue condizioni cliniche. E sarà più immediata l’attribuzione da parte dell’infermiere del codice di priorità dell’intervento, visualizzando inoltre i precedenti dati clinici del paziente».

Così l’assessore alla sanità regionale Manuela Lanzarin ha annunciato ieri l’avvio del nuovo sistema gestionale che unificherà tutte le centrali operative del Suem 118, predisposto per la connessione con il Nue 112 e con il nuovo sistema informativo ospedaliero. Il progetto è stato finanziato con i fondi del Pnrr. «Lo “switch” dal vecchio al nuovo sistema si è svolto senza interruzioni del servizio, i sanitari del Suem e servizi informativi dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana in questi mesi hanno lavorato con gli sviluppatori e con gli altri fornitori coinvolti in questa importante evoluzione per il sistema operativo. Nel 2022 il Suem ha compiuto quasi 450 mila missioni a fronte di 824 mila chiamate e 1.754.849 accessi al Pronto Soccorso, di cui il 6,4% con codice rosso».

Per avviare il nuovo software è stato necessario l’adeguamento dell’hardware informatico per l’integrazione di tutti i sistemi informatici. Già coinvolti anche rappresentanti delle altre centrali operative per la progressiva estensione del progetto a tutta la regione».•.