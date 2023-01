Tragitto casa-lavoro: il percorso obbligato costa 312 euro al mese

Secondo lo studio della Cgia di Mestre le spese necessarie per vivere e per i trasporti sono in continuo aumento: hanno sfiorato il 60%

Si chiamano spese obbligate. Sono quelle che tutti, volenti o nolenti, siamo costretti a sostenere per il cibo, la benzina e le bollette. Soldi, insomma, spesi per vivere, per andare e tornare dal lavoro. E alle famiglie ne servono sempre di più: secondo una stima dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, che si riferisce all’anno appena trascorso, hanno sfiorato il 60% del totale.

In termini monetari vuol dire che in Veneto, a fronte di una spesa mensile media pari a 2.153 euro, 1.258 euro sono stati “assorbiti” dagli acquisti obbligati: 312 euro per benzina-gasolio e spese su mezzi pubblici; 453 euro per la manutenzione della casa e per le bollette di luce-gas-spese condominiali e, infine, 493 euro per il cibo e le bevande analcoliche. A causa del rincaro dei prezzi registrato l’anno scorso, rispetto al 2021 si ipotizza che l’incidenza di questa tipologia di spesa sia cresciuta di 3,9 punti percentuali.

Le spese

Tra il 2021 e il 2022, le uscite per le spese obbligate della famiglia media sono salite di 185 euro (+17,2%). Diversamente, quelle complementari languono. Nonostante nel 2022 l’aumento medio dell’inflazione si sia attestato attorno all’8%, in termini assoluti l’incremento di questa tipologia di spesa si stima nullo.

In altre parole, si ipotizza che negli ultimi due anni per acquistare alcolici, abbigliamento/calzature, mobili, tempo libero, ristorazione, ricettivo, istruzione, sanità, cura della persona, la famiglia media veneta abbia speso mensilmente 895 euro. Non solo. Ma se la grande distribuzione e i siti online hanno registrato risultati positivi, le attività commerciali e artigianali di piccola dimensione hanno invece visto peggiorare la propria condizione economica.

Il salasso

Il “salasso” delle spese obbligate del resto, almeno osservando le prime settimane del 2023, sembra destinato ad aumentare, soprattutto per quanta riguarda il carburante, con i prezzi alle stelle e un pieno di benzina che, nel giro di qualche giorno, è cresciuto di quasi dieci euro. È stato da poco pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto contro il caro-benzina. I gestori degli impianti di carburante che non comunicheranno i loro prezzi e non esporranno nel proprio punto vendita i prezzi medi calcolati dal ministero delle Imprese potranno essere puniti con sanzioni fino a 6mila euro.

Dopo la terza violazione accertata dalla Finanza, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività da 7 giorni a tre mesi. Inoltre, il prezzo medio dei carburanti sarà pubblicato sul sito del ministero delle Imprese in tempi e modi che saranno definiti con decreto del ministero entro 15 giorni. I benzinai avranno poi altri 15 giorni per adeguare la cartellonistica anche in autostrada. Le nuove misure, nei giorni scorsi, non aveva mancato di suscitare accese polemiche soprattutto da parte dei gestori, i quali hanno evidenziato come il loro compenso fisso lordo continui ad essere di 3/3,5 centesimi di euro al litro e che, da parte loro, non vi sia mai stata alcuna speculazione.