Gli stipendi dei consiglieri regionali: i politici veneti tra i ben pagati d'Italia

Undici centesimi l’anno. È il costo di un consigliere regionale per ogni cittadino veneto. Con i loro 11.100 euro di indennità pro capite, infatti, i politici di Palazzo Ferro Fini sono tra i ben pagati d’Italia. Sono, infatti, dietro i loro colleghi altoatesini (11.200), umbri (12.250), molisani 12.261,21), laziali (11.144,4), toscani (11.300) e liguri (11.100-13.209).



Dunque i più «economici» (anche se tutti incassano l'assegno di fine mandato) sono i valdostani con un guadagno mensile di 7.871 euro davanti ai piemontesi con 8.500 euro. La regione più «generosa» con i propri eletti è il Molise con 12261,21 euro (a cui aggiungere i rimborsi chilometrici); leggermente meno gentile con i suoi rappresentanti l'Umbria con «solo» 12250 euro al mese (a cui si sommare l'indennità di fine mandato). Fortunati anche gli abruzzesi perché ogni trentesimo giorno del mese ricevono una «carezza» da 11.100 euro, incrementata dal rimborso chilometrico (mai inferiore ai 4.100 euro mensili).

Le rivendicazioni: «Non è un passatempo»

C'è chi rivendica la qualità del lavoro svolto: «La politica è una cosa seria, una professione che esige la miglior classe dirigente che il Paese possa esprimere - afferma Claudia Carzeri, consigliere regionale di Forza Italia -. Non può essere considerata un passatempo o un hobby come qualche forza politica ha tentato di far passare. Regione Lombardia e i Lombardi devono avere assessori e consiglieri di alto profilo».

«Ci sono regioni, penso a Emilia-Romagna e Piemonte», spiega Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale del Veneto, «che hanno fatto un certo tipo di scelte diversi anni fa sulle indennità. Da noi tutto è rimasto fermo al 2014 quando è stato definito un tetto massimo. Da quel momento non è più stato ritoccato nulla. Così com’è successo nella maggior parte delle altre regioni. Vorrei comunque precisare che quelle sono cifre lorde».

Dopo nove anni, dunque, tutto resta ancora uguale. E nemmeno all’orizzonte non ci sono possibilità di cambiamenti, almeno nel breve periodo.

«Al momento», aggiunge il presidente del consiglio comunale regionale, non è un argomento all’ordine del giorno».

Le altre regioni

Tra i benefit più rilevanti svetta la Calabria, i cui rappresentanti oltre ai 11.100 euro rientrano anche dell'80 per cento delle spese sostenute con il proprio veicolo o con quello a noleggio, l'assicurazione contro i rischi di morte e di invalidità. Qualche regione ha inserito dei rimborsi per «necessità» perché in Veneto, per raggiungere celermente Palazzo Ferro-Fini a Venezia la sede del consiglio (sul Canal Grande), si può utilizzare il servizio natanti, rimborsato così come il parcheggio nell’autorimessa di Piazzale Roma.

«Ma nel nostro Palazzo ci vorrebbe molta più vita reale» dice Paola Pollini del Movimento Cinque Stelle che aggiunge: «Quanto percepiamo non è minimamente paragonabile rispetto agli stipendi medi dei lombardi». Poi alla domanda sulla necessità di ulteriori tagli alle indennità, Pollini risponde con ironia: «Non mi pronuncio, non vorrei prendere qualche ceffone dai miei colleghi».

I governatori

Tra i governatori a prendere il massimo che la legge prevede quelli - tutti con la stessa indennità lorda - di Veneto Calabria, Sicilia, Lazio, Abruzzo e Basilicata con 13.800 euro al mese. Guadagna leggermente meno il presidente della Liguria con 13,760 euro. I colleghi di Campania e Puglia ne percepiscono 13.700, in Valle D'Aosta 13.600. Il governatore del Molise 9.758.