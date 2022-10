In Veneto arrivano le «stanze panoramiche». E ci sono deroghe per malghe e rifugi

Lo indica una delibera della Giunta regionale del Veneto, che è stata approvata e trasmessa al Consiglio regionale per la prosecuzione dell’iter e prevede un disegno di legge di modifica dell’articolo 27 ter “Strutture ricettive in ambienti naturali” della legge regionale 14 giugno 2013 numero 11 su “Sviluppo e Sostenibilità del Territorio”.

Ci sono due significative novità per la montagna veneta: una deroga che permetterà di costruire nuovi malghe, rifugi e bivacchi alpini anche sopra il limite di 1600 metri. E la regolamentazione delle cosiddette «stanze panoramiche».

Il tutto previsto da una delibera della Giunta regionale.

Malghe, rifugi e bivacchi

Innanzitutto viene introdotta la possibilità di realizzare strutture ricettive, malghe, rifugi e bivacchi alpini anche sopra il limite di 1600 metri posto dall’attuale normativa urbanistica regionale, ma comunque nel numero massimo complessivo di due strutture nell’ambito dello stesso territorio comunale, anche se appartenenti a tipologie diverse.

Le stanze panoramiche

Viene poi regolamentata un’ulteriore tipologia di struttura ricettiva in ambienti naturali, per la quale, soprattutto sulle Dolomiti, erano già state fatte delle sperimentazioni: si tratta delle stanze panoramiche, in pratica stanze di vetro e legno o altro materiale, tendenzialmente a basso impatto ambientale, collocate stabilmente sul suolo, caratterizzate da un elevato rapporto tra superficie finestrata e quella del pavimento, con particolare attenzione all’ambiente e al paesaggio circostante.

In questo modo, chi ne usufruisce vive una sorta di esperienza «en plen air» con la possibilità di alloggiare con un panorama estremamente ampio e spettacolare.

Il commento di Zaia

Secondo il Presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore al turismo Federico Caner in questo modo si favorisce «l’innovazione dell’offerta turistica in forma ecosostenibile e comunque di basso impatto, così da permetterle di intercettare la crescente domanda di turismo emozionale, ossia di quello specifico segmento del turismo che si va sempre più affermando in tutto il mondo e che risponde all’esigenza dei turisti di vivere emozioni intense e durature in un più genuino rapporto con la natura».