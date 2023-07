Stalker investe carabiniere, collega gli spara. Due feriti L'uomo era sotto casa della ex a Padova. Entrambi gravi

(ANSA) - PADOVA, 14 LUG - Momenti di paura questi pomeriggio a Padova per una sparatoria che ha coinvolto un carabiniere ed uomo, che poco prima con la sua auto aveva investito un collega del militare, per fuggire ad un controllo per stalking. L'episodio, di cui manca ancora una ricostruzione dettagliata, è avvenuto in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia, dove vive la ex moglie dell'investitore. Quest'ultimo sarebbe in condizioni molto gravi. Ricoverato in ospedale in condizioni serie anche il carabiniere (ANSA).