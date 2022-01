Speedline, la multinazionale Ronal decide di non chiudere lo stabilimento veneziano

È stata ritirata la decisione della multinazionale svizzera Ronal di chiudere lo stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala (Venezia). Lo ha comunicato l’amministratore delegato del gruppo, questo pomeriggio, al termine dell’incontro in videoconferenza convocato dal Mise per la vertenza. Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti della Fiom e della Cgil nazionali e veneziana.

Speedline, produttrice di cerchioni in lega per auto sportive e di lusso, impiega oltre 800 lavoratori tra diretti, somministrati e nell’indotto. «La revoca della decisione - affermano Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive Fiom, Silvia Spera, Area Politiche Industriali Cgil, Manuela Musolla, segretaria Fiom di Venezia e Ugo Agiollo, segretario Cgil di Venezia - permette di aprire una trattativa vera, che deve partire dall’analisi della situazione, individuarne le cause e trovare soluzioni con due obiettivi fermi: il mantenimento delle produzioni e la garanzia dell’occupazione. Le lavoratrici e i lavoratori hanno garantito negli anni, e anche nelle ultime settimane, l’impegno che ha permesso all’azienda di avere un prodotto di altissima qualità, da qui è necessario partire».

Dopo l’incontro di oggi si apre un percorso con tavoli tecnici assieme a Mise, Ministero del Lavoro e istituzioni locali. «È chiaro - aggiungono i sindacalisti - che la crisi della Speedline, come quella di altre aziende come Gkn, Gianetti Ruote, Caterpillar, sono il termometro di quanto sta accadendo nel settore dell’automotive e della scelta del Governo di non intervenire, mettendo a rischio 50 mila posti di lavoro. È urgente la ripartenza del tavolo dell’automotive per non perdere un settore fondamentale per l’occupazione e l’economia del nostro Paese».

«L’incontro odierno al Mise ha avuto un esito positivo e il ritiro della chiusura è una notizia che non posso che accogliere favorevolmente». Lo afferma in una nota l’assessore al lavoro del Veneto, Elena Donazzan, commentando la decisione della multinazionale svizzera Ronal di ritirare la decisione di chiudere lo stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala (Venezia). «La Regione - prosegue Donazzan - svolgerà un ruolo fondamentale nel prossimo periodo. I prossimi incontri sul futuro dell’azienda si terranno in sede regionale, in accordo con il Mise e con le parti nazionali», conclude.