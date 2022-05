Gli crolla una palma addosso, muore il titolare di uno stabilimento balneare

Incidente mortale questa mattina, domenica 29 maggio, a Sottomarina (Chioggia). Verso le 7, un uomo è stato colpito da una palma caduta all’interno dello stabilimento balneare Stella Maris (ex Idrofollie). L’impatto è stato tale da ucciderlo all’istante.

Secondo quanto riporta la Nuova Venezia, la vittima è Gianluca Fasolin, 52 anni, titolare dello stabilimento. L'uomo si era dato appuntamento con un dipendente dello stabilimento per sistemare una palma danneggiata dal forte vento di bora di sabato sera.

I sanitari del Suem 118, intervenuti anche con l’elicottero dall’ospedale di Treviso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sotto choc i colleghi. Sul posto la polizia di Stato ha avuto il compito di effettuare i primi accertamenti.