Sospesi i funerali della 14enne Beatrice: indagata la mamma per omicidio colposo

In provincia di Vicenza

Colpo di scena sul decesso di Beatrice Berti, la quattordicenne bassanese, paladina dei diritti dei disabili, deceduta in seguito a una crisi respiratoria.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, la procura di Vicenza ha bloccato i funerali - che si sarebbero dovuti celebrare giovedì nel parco dei giardini Parolini - a poche ore dalla cerimonia e ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico della mamma. La segnalazione è stata fatta dall'ospedale di Padova, che aveva in cura l'adolescente, affetta da una grave patologia genetica.

Nel pomeriggio di ieri è stata eseguita l'autopsia. I carabinieri, su disposizione della magistratura, dopo lo stop al funerale, si sono recati nell’abitazione di famiglia e hanno acquisito strumenti medici necessari al sostentamento vitale della ragazza e documentazione clinica.