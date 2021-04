Società navale Ligabue compie 100 anni, iniziative a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 27 APR - La Ligabue, la più antica società attiva al mondo di appalto e provveditoria navale, festeggia il suo primo secolo con una mostra e varie iniziative a Venezia, dal 22 settembre al 3 novembre. Ad oggi sono tre generazioni Ligabue, a partire dal fondatore Anacleto, nonno dell'attuale presidente e ad del Gruppo, Inti Ligabue. La mostra riassume la storia dell'azienda rievocando gli eventi del XX secolo, un cortometraggio animato d'autore il cui focus è appunto l'impresa con il cuore a Venezia ma la testa e lo spirito nel mondo: quel mondo che percorre sulle navi o nelle attività in gestione e che esplora e fa conoscere attraverso le ricerche antropologiche e archeologiche condotte per 40 anni dal Centro Studi e Ricerche fondato da Giancarlo Ligabue. Un'avventura imprenditoriale che parte dalla gestione della mensa ufficiali a Venezia durante la Grande Guerra e da due piccoli negozi di alimentari a S.Marco e a Rialto, arrivando a guidare un Gruppo che oggi conta 5 divisioni e 14 società nel mondo, con 7.720 dipendenti gestisce 300 navi, 32 piattaforme e 115 siti remoti; rifornisce 6000 imbarcazioni e assicura 40 mln di pasti all'anno, con un giro d'affari nel 2018 di 321 mln di euro (+12% sul 2017; + 80% dal 2009 ). Centro nevralgico delle celebrazioni è la Scuola Grande della Misericordia a Venezia, con un percorso espositivo intitolato "La Grande Impresa". E ancora la pubblicazione di una monografia dedicata, un cortometraggio animato sulla storia della Ligabue con i disegni di Simone Massi e la voce narrante di Stefano Accorsi, e un docufilm dedicato a Giancarlo che ripercorre il suo spirito imprenditoriale, le circa 130 spedizioni scientifiche e di ricerca, ma anche la passione e l'impegno nello sport, così come la stagione politica da parlamentare europeo. E poi incontri con studiosi e personalità di arte, storia, economia, scienza, sport. (ANSA).