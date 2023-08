Sindaco vieta con un'ordinanza i tuffi in idrovia Nel Veneziano, 'ragazzi ignorano i rischi che corrono'

(ANSA) - VIGONOVO, 24 AGO - Una nuova ordinanza vieterà la balneazione nell'idrovia del comune veneziano di Vigonovo: è quanto annuncia il sindaco Luca Martello per frenare i tuffi nel corso d'acqua, uno sport pericoloso che si sta ripetendo con frequenza negli ultimi tempi anche a causa del caldo. "Una settimana fa abbiamo saputo che un gruppo di ragazzi e ragazze hanno passato qualche ora tuffandosi e immergendosi in quelle acque - spiega - senza sapere, o ignorando, i pericoli che corrono". Martello ricorda che anche che nei mesi scorsi "più di una volta sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperare ragazzi in pericolo nei sassi in mezzo al fiume Brenta nei pressi delle chiuse". Il sindaco si dice preoccupato per le conseguenze che possono avere questi comportamenti a rischio soprattutto da parte di giovani. "Sono ragazzi che per lo più arrivano da altri comuni vicini e non sanno il pericolo che corrono - chiarisce - . Per quanto riguarda l'idrovia pensiamo che vietare la balneazione sia necessario e che se una persona si tuffa lo fa sotto la propria responsabilità con tutte le conseguenze del caso. Mi sento di fare un appello anche alle famiglie affinché restino vigili su questi rischi. L'area di Vigonovo è particolarmente ricca di acqua, essendo attraversata anche da diversi altri fiumi come Brenta, Naviglio e Piovego. (ANSA).