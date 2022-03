Siccità, a marzo in Veneto 50 incendi nei boschi

Durante il punto stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia, l’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, ha fornito un bilancio sugli incendi boschivi che hanno colpito con grande violenza la regione in marzo, con la siccità prolungata fra le principali concause.

48 i roghi divampati, di cui 16 hanno richiesto l’intervento degli elicotteri regionali. «Ringrazio la struttura della Regione del Veneto che, dal 2000», ha dichiarato, «in base alla Legge nazionale 353, ha la competenza sugli incendi boschivi. Un grazie di cuore va ai DOS, ossia ai Direttori regionali delle operazioni di spegnimento, alla struttura regionale della Protezione Civile, quindi a tutte le maestranze dei forestali regionali e dei volontari della Protezione Civile, che sono ventimila in Veneto, circa un migliaio specializzati negli incendi boschivi e che intervengono in maniera tempestiva: sono i primi ad arrivare sul posto e gli ultimi ad andarsene. Ringrazio anche i Vigili del fuoco con cui collaboriamo in piena sinergia e integrazione attraverso una convenzione stipulata nel 2018».

Nel Longaronese (Belluno), nella zona tra Recoaro e Valdagno (Vicenza) e a Foza, nell’Altopiano di Asiago (Vicenza) quelli che hanno destato maggiori preoccupazioni, oltre a quello nel Veronese sul monte Pergo.