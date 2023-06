Si ustiona sedendosi sul pullman. Ricoverata una bambina di 10 anni

Uno scherzo pericoloso, e pure di pessimo gusto, oppure un fatto accidentale. Al momento, sono queste le ipotesi per spiegare la disavventura capitata martedì a una bambina di 10 anni che è rimasta ustionata su un pullman di linea. La piccola, che era in compagnia del compagno della madre, ha riportato alcune lesioni al sedere dopo essersi seduta su un sedile sul quale sarebbe finito, di proposito o per sbaglio, un liquido urticante.

La bimba è finita all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ancora ricoverata per accertamenti. Fortunatamente, le condizioni non sono gravi. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'adulto e la bambina, che abitano in provincia, hanno preso un mezzo pubblico della linea Vicenza-Schio. La piccola avrebbe cominciato ad avvertire una sensazione di bagnato appena si è seduta sul sedile, dopodiché sarebbe cominciato il prurito. Arrivati a destinazione e una volta entrati in casa, la piccola ha iniziato a lamentarsi per il bruciore. Il patrigno ha dunque guardato cosa poteva essere successo, ha notato immediatamente le vistose abrasioni e si è preoccupato.

A quel punto, senza perdere nemmeno un secondo, la malcapitata è stata immediatamente accompagnata al pronto soccorso del San Bortolo. L'adulto ha spiegato al triage quello che era accaduto. La piccola è stata visitata e medicata ed è stato deciso di tenerla in osservazione per effettuare ulteriori approfondimenti. Ieri, la paziente è stata visitata anche da uno specialista.

Il San Bortolo ha segnalato l'episodio agli agenti del posto di polizia. Finora, non si sarebbe risaliti con certezza alla sostanza. Il sedile sul quale si è seduta la piccola potrebbe essere stato cosparso volontariamente da qualche malintenzionato, convinto di fare uno scherzo. Per il momento non sarebbero però stati comunicati altri casi. Il sospetto, dunque, è che qualche passeggero salito in precedenza sul mezzo possa avervi appoggiato una busta della spesa e che il liquido urticante possa essere fuoriuscito accidentalmente dalla confezione di un prodotto che non era stata chiusa perfettamente. Non viene scartata neppure l'ipotesi che la piccola possa essere venuta a contatto con un prodotto utilizzato per pulire il sedile.