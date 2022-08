Si tuffa nel lago di Lavarone e non riemerge: 17enne vicentino disperso

Ricerche in corso

Sono ore di apprensione per un ragazzo di 17 anni della provincia di Vicenza che risulta disperso nella acque del lago di Lavarone, in Trentino. Il ragazzo si sarebbe tuffato nel lago da un pedalò, senza poi riemergere. Le ricerche sono ancora in corso da parte di vigili del fuoco e carabinieri.

L’allarme è scattato poco prima delle 16.

I vigili del fuoco volontari di Lavarone, assieme al nucleo sommozzatori del corpo permanente di Trento (arrivato in elicottero) e ai volontari di Calceranica, scandagliano le acque del lago. Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenuti anche gli operatori di Trentino emergenza e le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto.