Si tuffa nel fiume Sarca e non riemerge, ricerche in corso Ragazzo 24enne era in Trentino con gli amici per il Ferragosto

(ANSA) - TRENTO, 16 AGO - I vigili del fuoco e i sub stanno cercando da ieri pomeriggio un ragazzo di 24 anni di Bovolone (Verona) che si è tuffato nel fiume Sarca e non è più riemerso. Il giovane era arrivato in Trentino con un gruppo di amici per passare il Ferragosto lontano dalla città. Insieme avevano deciso di sistemarsi in una spiaggia all'altezza della centrale Fies. Le ricerche sono state sospese con il buio e sono riprese all'alba. (ANSA).