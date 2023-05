Si rovescia camion vitelli, autista illeso ma morti 22 animali

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAG - Un camion carico di 120 vitelli si è ribaltato la notte scorsa, intorno alla mezzanotte, lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di Verona Est e Verona Sud, in direzione di Milano. L'autista è rimasto illeso, ma sono deceduti 22 bovini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, accorsi con tre automezzi da Verona e Caldiero (Verona) e l'autogru, che ha messo in sicurezza il mezzo pesante. Sono stati aperti dei varchi per fare uscire dal vano di carico i vitelli ancora vivi, che sono stati caricati su un altro camion, mentre quelli morti sono stati estratti e tolti dalla carreggiata. Sul posto anche la Polstrada e il personale ausiliario dell'autostrada Brescia-Padova. Durante le operazioni di soccorso, terminate alle ore 6:00, l'autostrada è rimasta chiusa. (ANSA).