Si agita il gruppo dei candidati per il dopo-Zaia in Regione

La legge per aprire al nuovo mandato del presidente pare impantanata. E tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia c’è il via alle schermaglie

L’agitazione della politica di agosto, come nel calcio, lascia poi spazio alle sfide vere che iniziano a settembre. Ma c’è un tema che resterà caldo. Perché dai corridoi del Parlamento l’estate ha confermato che il Pd di Elly Schlein non appoggerà una legge che conceda un altro mandato ai governatori di Regione in carica da 10 anni e più (tradotto: De Luca ed Emiliano) e anche FdI non è certo entusiasta di una legge che frenerebbe l’elezione di nuovi presidenti suoi.

Morale: la Lega non ha certezza di poter ricandidare il super-gettonato Luca Zaia nell’autunno 2025, e questo crea molta tensione. Per questo si stanno scatenando quelle irrequietezze tipiche di un gruppo dove c’è chi sa che bisogna mettersi in evidenza per tempo, per sperare di giocarsi la chance della candidatura in Regione. Specie nel centrodestra, che in 30 anni di elezione diretta ha sempre vinto in Veneto.

I piani di Tosi

Ed ecco che è super-attivo il nuovo capo veneto di Forza Italia, il deputato veronese Flavio Tosi, ex segretario regionale della Lega, che mira a una campagna acquisti nelle file leghiste non salviniane: ha portato tra gli azzurri l’ex vicegovernatore leghista Gianluca Forcolin, e adesso tramite lui sta cercando di fare la corte ache all’assessore regionale Roberto Marcato, che per la verità è sempre stato nemicissimo di Tosi ma, dopo la pugnalata che ha subìto nella corsa alla segreteria veneta della Lega, non può che essere lusingato di sentirsi conteso tra forzisti tosiani e leghisti salviniani.

La campagna acquisti di Tosi ovviamente fa gioco al partito Forza Italia oggi, ma anche a un eventuale futuro partito che sia l’evoluzione delle schiere berlusconiane. Ma è un’attività che ha anche un risvolto personale chiaro: è dal 2010 che Tosi sogna di diventare governatore veneto (allora la Lega trevigiana gli fece preferire Zaia), e di sicuro non ha perso di vista il possibile traguardo. Tanto che ha già rifilato un paio di attacchi pesanti a Zaia sulla sanità del tipo “non sa più governare bene, serve un altro”.

Un occhio a Bitonci e a FdI

A prendere le difese pubbliche di Zaia contro Tosi è stato a sorpresa un altro personaggio big della Lega veneta che non è mai stato dipinto come grande amico del governatore: il sottosegretario Massimo Bitonci, che con altri è riuscito a dare una forte impronta padovana alla conduzione regionale del Carroccio. «Ha fatto quello che deve fare un leghista», dicono dal partito. Ma di certo nelle stesse file leghiste c’è chi si è meravigliato non poco a vedere un Bitonci che scende sotto i riflettori in difesa del governatore: potrebbe essere un segnale che a Bitonci stesso non dispiacerebbe certo essere il futuro erede di Zaia a palazzo Balbi.

La variante che pesa di più però è un’altra: è Fratelli d’Italia ad avere preso più voti di tutti in Veneto. E con la Lega che governa in Lombardia, in Friuli e punta al bis a ottobre in Trentino, è evidente che per il dopo-Zaia sono proprio gli uomini di FdI a pensare di poter rivendicare il ruolo di guida del centrodestra in Veneto. Il candidato? Il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale, non si tirerebbe certo indietro. E guarda caso anche lui si è messo in mostra attaccando il capogruppo leghista Alberto Villanova per la risoluzione accelera-autonomia che vuole far votare in Regione. Proprio Villanova, peraltro, non ci sta proprio a un Veneto a guida FdI: «Noi tutti vogliamo ancora Zaia, ma se la legge lo impedisse spetta al partito difendere la culla del leghismo e trovare un candidato alternativo di valore».