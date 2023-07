Sgarbi, 150mila euro per il restauro del Gattamelata di Padova 'Lasciare la copia all'esterno è fuori da ogni logica'

(ANSA) - PADOVA, 26 LUG - I lavori per il restauro della statura del Gattamelata di Donatello, a Padova, proseguiranno grazie allo stanziamento di 150mila euro deliberato dalla direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e dalla direzione Bilancio del ninistero della Cultura. Attraverso l'intervento del sottosegretario Vittorio Sgarbi, l'indagine diagnostica verrà portata a compimento, permettendo così l'elaborazione del delicato progetto di restauro della scultura. "Ho fatto di tutto - ha detto oggi Sgarbi - per restituire allo Stato la sua dignità istituzionale per ciò che riguarda la tutela. L'idea di un museo in cui tu prendi gli originali e lasci le copie all'esterno mi sembra una cosa fuori da ogni logica". Il riferimento è alla proposta avanzata inizialmente dal Delegato Pontificio al Santo, monsignor Fabio Dal Cin, che proponeva la sostituzione della statua equestre con una copia, con il contestuale trasferimento dell'originale al Museo della Basilica di Sant'Antonio. (ANSA).