Sfruttamento lavoro: operazione Carabinieri, eseguite misure

(ANSA) - POTENZA, 04 SET - I Carabinieri hanno eseguito dei fermi nelle province di Potenza e di Padova nell'ambito di un'inchiesta - coordinata dalla Procura distrettuale antimafia del capoluogo lucano - su un'associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro. In particolare, le indagini hanno permesso di ricostruire "gli assetti organizzativi, le attività criminali e le capacità di gestire illecitamente l'offerta di servizi di assistenza domiciliare in danno di donne vulnerabili di origine moldava". In mattinata, a Potenza, è previsto un incontro con i giornalisti del Procuratore della Repubblica, Francesco Curcio, e di un magistrato del Procuratore Generale della Moldavia, Aliona Bucuci. (ANSA).