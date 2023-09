Settimana della critica, vince Malqueridas Il Premio del pubblico della Sic va a Hoard di Luna Carmoon

(ANSA) - ROMA, 08 SET - La Settimana Internazionale della Critica (Sic), sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Sncci) nell'ambito della 80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, ha annunciato i premi della 38/a edizione. Il Gran Premio Iwonderfull va a Malqueridas di Tana Gilbert che si aggiudica anche il Premio Mario Serandrei - Hotel Saturnia per il Miglior Contributo Tecnico. A Hoard di Luna Carmoon vanno il Premio del Pubblico The Film Club e il Premio Circolo del Cinema di Verona. La giuria internazionale ha inoltre assegnato una menzione speciale a Saura Lightfoot Leon per il suo ruolo nel film Hoard di Luna Carmoon e ad Ariane Labed, tra i protagonisti del film Le Vourdalak di Adrien Beau. Nell'ambito dell'ottava edizione di Sic@Sic (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica), il premio per il miglior corto va a Las memorias perdidas de los árboles di Antonio La Camera e il premio per l migliore regia a La linea del terminatore di Gabriele Biasi. Il riconoscimento per il Miglior Contributo Tecnico a We Should All Be Futurists di Angela Norelli. (ANSA).