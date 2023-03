Settimana corta, aperitivi in azienda e biliardino: «E il fatturato cresce»

Gli aperitivi in azienda creano coesione e affiatamento tra i dipendenti, la settimana corta dà valore al loro tempo, e dedicare attenzione alla qualità della vita, dentro e fuori dall'ufficio, genera beneficio all'attività stessa. È il welfare aziendale secondo Stefano De Toni, titolare della Cadtec srl, ditta con sede in via Corner a Thiene che si occupa di rivendita, implementazione e assistenza di prodotti software.

Tante iniziative per i dipendenti

Sono diverse le iniziative avviate nel corso dell'ultimo anno: dalla biblioteca aziendale aperta nel 2022 con oltre cento libri tra testi tecnici, volumi sul management, ma anche dedicati alla crescita personale, alla sala relax, fino alla recente introduzione del "light friday" che consente di ottenere un full-time a 36 ore stipendiate come 40, dando comunque la possibilità di lavorare di più e monetizzare le quattro rimanenti.

Settimana corta, flessibilità, smart working

«Quando ne parlo con altri imprenditori a volte mi dicono: "Sei pazzo. Perdi solo tempo" - racconta De Toni - Ma qui non abbiamo "risorse", ci sono persone che hanno instaurato tra loro, e con me, un clima di confronto stimolante per la crescita personale e collettiva. La settimana corta ha, tra i principali obiettivi, quello di mostrare quanto il bene più importante nella vita sia il tempo stesso. Sono convinto che una situazione di benessere all'interno del gruppo genera benefici sia per il singolo individuo che per l'azienda». Cadtec, inoltre, garantisce una flessibilità dell'orario di lavoro e la possibilità di scegliere lo smart working per uno o più giorni della settimana. «Alcuni dipendenti lavorano in full-remote da Lombardia, Sicilia, Sardegna e Toscana: infatti certe figure, come i programmatori e i consulenti, sono particolarmente difficili da reperire nel nostro territorio», aggiunge il titolare dell'azienda.

Gli aperitivi aziendali

«Da qualche mese, poi, sono stati istituiti gli aperitivi aziendali in aggiunta ai due pranzi annuali. "Happy hour" a cadenza mensile in cui, al termine dell'orario di lavoro, ci si trova in sala relax per condividere attività ricreative come giochi da tavolo, sfide a biliardino e ping pong. Abbiamo notato che questi momenti incrementano lo spirito di appartenenza del gruppo e creano legami».

Fatturato in crescita

Per il titolare tutte queste iniziative si traducono in una crescita positiva anche sotto l'aspetto economico. «Nel 2022 il nostro fatturato è cresciuto del 28 per cento rispetto all'anno precedente. Inoltre i cinque dipendenti del 2019, anno in cui siamo passati da una conduzione "famigliare" a essere un'azienda più strutturata, oggi sono diventati 25», evidenzia. «L'auspicio è che in futuro il mondo del lavoro possa arrivare a ragionare non più "in ore", ma ad attività, arrivando a considerare le persone come tali e non guardando solo al costo del dipendente. L'imprenditore non deve avere come obiettivo il fatturato, ma la volontà di restituire qualcosa alla comunità e al territorio. Non è semplice perché c'è ancora una mentalità "vecchia" e, oltre a ciò, spesso risulta difficoltoso districarsi tra le norme per riuscire a concretizzare proposte come, ad esempio, la settimana corta. Infine dovrebbero esserci più azioni incisive da parte dello Stato - conclude De Toni - per indurre le aziende a incrementare il welfare».