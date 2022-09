Serie A: Juve sconfitta a Monza, vincono Lazio e Fiorentina

Primo successo in A per i brianzoli, crisi bianconera

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Il Monza conquista la prima storica vittoria in serie A battendo 1-0 la Juventus, che incassa invece la sua prima sconfitta stagionale, confermando il momento di grave difficoltà. I bianconeri, a lungo in 10 per espulsione di Di Maria, sono stati colpiti da un gol di Gytkjaer alla mezz'ora della ripresa. La Lazio si rifà del ko in Europa League andando a vincere 4-0 a Cremona, con doppietta di Immobile, e nell'altra partita delle 15 la Fiorentina si impone 2-0 sul Verona con reti di Ikonè e Gonzalez. (ANSA).