Sequestrate 23 tonnellate di pellet irregolare importato dalla Turchia

Sequestrate 23 tonnellate di pellet, per un totale di 1.559 sacchi, dalla guardia di finanza di Vicenza nel corso di un’attività ispettiva doganale, avviata nell’ambito del più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti.

Il materiale, prodotto in Turchia e importato per il tramite di una società con sede in Svizzera, era commercializzato online e tramite social network (Facebook e Instagram) da una srl con sede legale a Tezze sul Brenta. I finanzieri bassanesi hanno accertato che i prodotti sottoposti a sequestro amministrativo venivano messi in vendita in violazione delle disposizioni in tema di etichettatura. Nel dettaglio, non erano indicate le indicazioni in lingua italiana che devono essere poste all’attenzione del consumatori per le precauzioni indirizzate all’impiego e sulla composizione del pellet. Al rappresentante legale della società è stata staccata una sanzione di mille euro.