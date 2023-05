Seingim inaugura nuovo headquarter e annuncia 200 assunzioni

(ANSA) - CEGGIA, 13 MAG - E' stato inaugurato a Ceggia (Venezia) il nuovo quartier generale di Seingim, gruppo di ingegneria multidisciplinare che ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di 32 milioni di euro, in crescita del 77% sull'anno precedente. La società è attiva nei settori infrastrutture, life science, oil & gas, rinnovabili ed efficienza energetica. Il nuovo headquarter è una villa del '900 nel centro di Ceggia, ristrutturata, dove Seingim è nata nel 1997, e che ha sempre mentenuto un ruolo centrale, pur con la forte spinta all'internazionalizzazione intrapresa dalla società negli ultimi anni. In occasione dell'inaugurazione, il presidente di Seingeim, Fabio Marabese, ha annunciato un piano di assunzioni che porterà a 200 inserimenti da qui al 2026 tra Italia e estero, che porterà il gruppo a raggiungere a fine periodo ricavi per oltre 100 milioni di euro. (ANSA).