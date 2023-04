Scritte sulla porta della chiesa, il parroco replica... senza giri di parole

Quando si superano certi limiti, anche chi predica il “porgi l’altra guancia” rischia di perdere le staffe e decidere di rispondere a tono, magari facendo leva sull’etimologia delle parole. Accade a Ca’ Trenta, dove la scritta “Più case, meno chiese”, lasciata sul portone della chiesa, in via Pio X, ha suscitato la ire del parroco, don Luigino Perin.

La scritta sulla porta della chiesa: un appello all'emergenza case

Il graffito, comparso pochi giorni prima di Pasqua, è stato fatto probabilmente per richiamare l’attenzione sull’emergenza abitativa che si sta facendo particolarmente pesante in città. Un gesto di protesta, forse dopo aver tentato, con scarso successo, di percorrere altre strade.

La risposta del parroco

Così, la scritta, comparsa all’ingresso dell’entrata principale della chiesa parrocchiale ha ricevuto subito la risposta scritta del parroco, che ha affisso un cartello proprio sotto al graffito, facendo attenzione a non causare ulteriori danni: “la madre degli idioti è sempre incinta”. Un modo per dire che quella scritta non è piaciuta né al parroco né alla comunità, anche se fa da amplificatore a un problema ben più serio. «Il termine “idiota” - spiega don Perin - deriva dal greco e significa “persona che non sa stare al mondo”. Se la prendono come offesa che si offendano. Il termine fa scalpore, ma va letto in maniera corretta».

Il parroco non ci sta e in un periodo dove anche i bilanci delle chiese sono in rosso ha deciso di lasciare lì la scritta, con tanto di risposta. «Non penso di riverniciare l’intero portone subito - conferma - devono rendersi conto che non sono cose da fare e, al momento, spendere soldi che scarseggiano per cose così no, non me la sento. Fino alla Pentecoste la scritta resterà lì, così tutti la potranno vedere. Non era mai successo un episodio del genere e onestamente mi ha parecchio seccato».

I commenti della parrocchia

Non sono presenti nell’area telecamere di video sorveglianza che consentano di risalire all’autore della scritta. «Basterebbe un po’ di buonsenso - conclude don Perin - una chiesa non deve aver bisogno di telecamere. Non ho sospetti, ma nemmeno mi interessa sapere chi è stato. Chi l’ha fatto si è firmato da solo».

«Non capisco da cosa sia stata spinta questa persona - commenta Plinio Fanton, membro del consiglio pastorale di Magrè, Monte Magrè e Ca’ Trenta -. Nei nostri progetti futuri non abbiamo certo la costruzione di nuove chiese, né tanto meno di ristrutturane. In questo periodo le parrocchie devono fare i conti con difficoltà economiche, come tutti. Le chiese sono sempre più vuote e anzi si stanno facendo riflessioni per capire che uso farne. Ma certo non si può pensare di trasformare le chiese ad uso residenziale».

A Schio il problema delle abitazioni c'è

Ma a Schio il problema delle abitazioni c’è. «Ci sono molte persone - spiega monsignor Carlo Guidolin, dell’unità pastorale Santa Bakhita - che effettivamente hanno un serio problema abitativo. Non stiamo costruendo chiese, sicuramente ce ne sono già tante, ma se ci sono chiese non significa che non si siano costruite anche case. È un problema urgente qui da noi, perché ci sono poche persone disposte ad affittarle. È una situazione molto pesante. La forma scelta per protestare, dando colpa alla chiesa, forse era un modo per farsi ascoltare. Metterlo nero su bianco su una chiesa ha decisamente amplificato il messaggio, anche perché forse non si sa più come renderlo evidente. Più che fare un graffito sarebbe stato più utile far emergere il problema direttamente. Purtroppo i proprietari di appartamenti non sono tutelati e, piuttosto di avere problemi, li tengono chiusi o li danno in affitto solo a persone referenziate e che conoscono».