Scritte contro Zaia vicino sede Lega Vicenza, indagini

(ANSA) - VICENZA, 26 APR - Indagini sono state avviate dagli investigatori in relazione ad alcune scritte contro il presidente della Regione Luca Zaia e contro il Governo scoperte oggi all' ingresso e nel parcheggio adiacente la sede della Lega di Vicenza. "Condanniamo questi atti scellerati - ha detto l'on. Alberto Stefani, commissario regionale della Lega in Veneto - non siamo disposti a concedere spazio a missive minacciose come questa alla quale abbiamo assistito". Tra le scritte anche "Il vax uccide" e "Il Governo mente" tutte firmate con la doppia "V". "Dobbiamo sempre e solo condannare la delinquenza, e queste scritte ne fanno totalmente parte - ha osservato Stefani - Continueremo la nostra battaglia per favorire il buon lavoro del nostro Governatore Luca Zaia e di tutti gli attori che giornalmente si spendono per il bene comune e per combattere la pandemia. Questi atti intimidatori non dovranno mai più accadere" ."I nazisti - ha aggiunto il sen. Andrea Ostellari - sono i violenti armati di bombolette spray e livore ingiustificato. La Regione Veneto, come tutte le altre regioni italiane, ha sostenuto campagne vaccinali di tipo volontario, secondo quando prescritto dai protocolli nazionali. Lavorando come sempre al massimo, per tutelare la salute dei Veneti. Le folli minacce al Governatore Luca Zaia - ha concluso - devono finire. A lui vada tutta la mia solidarietà, certo che non si lascerà intimorire da frasi deliranti". (ANSA).