Scontro frontale nella notte a Jesolo, morti due giovani. Un terzo è grave

Alle 5.45, di domenica, in via Piave Nuovo a Jesolo, si è verificato uno scontro frontale tra due auto, grave il bilancio: deceduti due giovani e uno gravemente ferito. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Citroen Picasso il conducente, che è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in elicottero in ospedale.

Niente da fare per i due giovani che erano a bordo di una Toyota Yaris, il medico ne ha dovuto dichiarare la morte nonostante i soccorsi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9.