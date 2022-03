Scontro frontale in Tangenziale Padova, morto agente Polizia

(ANSA) - PADOVA, 04 MAR - Un poliziotto di 41 anni è morto oggi in un incidente stradale avvenuto nella tangenziale che collega Abano a Selvazzano Dentro (Padova). Leonardo Braido, ispettore della Squadra Mobile, si trovava a bordo di una Fiat 500 storica, ha perso il controllo del mezzo, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato contro un'altra macchina, probabilmente per un malore. Questa mattina Braido si era recato al lavoro come ogni giorno, ma alle 11.00 circa ha detto di non sentirsi bene, e ha lasciato il servizio; poco dopo è avvenuto lo schianto. Sul posto i vigili del fuoco e il 118: Braido è stato portato in ospedale dove è spirato poco dopo il ricovero. Una ragazza che era alla guida dell'altra auto non ha riportato ferite gravi. Sono stati gli agenti e colleghi della Squadra Mobile ad avvisare la famiglia. Il padre di Leonardo, Maurizio, era stato anche lui un agente di polizia, e da qualche tempo era in pensione. (ANSA).