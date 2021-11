Scontri a Padova tra forze dell’ordine e manifestanti: salta la visita di Bolsonaro

È saltata, almeno per ora, la visita alla Basilica del Santo, a Padova, programmata per il pomeriggio dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. La decisione sarebbe da collegare con gli scontri che si sono verificati tra forze dell’ordine e alcuni manifestanti appartenenti ai centri sociali e a gruppi antagonisti che volevano impedire l’ingresso all’edificio sacro. Una ragazza è stata fermata, identificata e presa in custodia dalle forze dell’ordine al termine della prima carica. Lo si apprende da fonti di Polizia.

All'origine delle proteste, la decisione del Comune di Anguillara Veneta (Padova) di conferire la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile.