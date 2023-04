Scivola sul sentiero, 67enne individuata a soccorsa

Attivato dalla Centrale del 118 verso le 17.40, il Soccorso alpino di Padova è intervenuto lungo il sentiero numero 3, zona Fonte, a Lumignano, sui colli Berici, per una 67enne di Soave, che si era infortunata dopo una scivolata.

Una squadra di 7 soccorritori, tra i quali due infermieri, ha raggiunto la donna, che si trovava in passeggiata con altre persone, e le ha immobilizzato la gamba per un sospetto trauma alla caviglia. Una volta caricata in barella, l'escursionista è stata trasportata per circa 800 metri fino al rendez vous con l'ambulanza, diretta all'ospedale di Vicenza.