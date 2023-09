Scivola da sentiero per 130 metri, morto escursionista Accade nel bellunese sul Monte Sperone

(ANSA) - BELLUNO, 03 SET - Un uomo è stato trovato morto per una caduta, in montagna, dal Monte Sperone nel bellunese. Il 69enne aveva dato notizia di sè, durante un'escursione, ieri segnalando che andava tutto bene ma non ha fatto rientro a casa. Nella notte è scattato l'allarme da parte dei famigliari con l'immediato intervento del Soccorso alpino. Le ricerche sono iniziate nella notte con la scoperta del corpo avvenuta verso l'alba quando, in un primo tempo, i soccorritori hanno trovato degli oggetti personali dell'uomo. Calatisi per circa 130 metri dal luogo del ritrovamento, gli uomini del Soccorso alpino hanno trovato il corpo della vittima che, per un probabile scivolamento, è caduta dal sentiero. Per recuperare la salma è intervenuto anche un elicottero. (ANSA).