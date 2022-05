'Scimmie calabresi', bufera su tifoso vicentino

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAG - "Scimmie calabresi": così un tifoso vicentino si è rivolto ai supporter del Cosenza Calcio in un video che è stato postato sui social e poi, dopo le prime critiche, messo in "privato" e non più visibile. Un video che non ha mancato di provocare polemiche, con la capogruppo della Lega in consiglio regionale calabrese che ha chiesto che "lo pseudotifoso venga individuato e punito penalmente".Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, prende le distanze dal tifoso biancorosso che in un video, registrato sugli spalti dello stadio Menti durante il match di andata dello spareggio play-out per restare in serie B di giovedì scorso tra Lanerossi e Cosenza, offende pesantemente i supporter calabresi. "Va condannata ogni forma di razzismo, quindi condanno il gesto", dichiara, (ANSA).