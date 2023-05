Sfreccia a 60 all'ora in centro con la bici elettrica truccata: nei guai un ventenne

Quel giovane che sfrecciava in bici tra le vie del centro storico di Schio (Vicenza) era diventato un vero e proprio pericolo pubblico. Anche perché il mezzo utilizzato era una bici elettrica in grado di raggiungere i 60 chilometri orari.

A fermarlo sono stati gli agenti della polizia locale, in seguito alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Quelle scorribande, infatti, stavano creando notevole pericolo, soprattutto per gli utenti più deboli. Gli agenti hanno così attivato una serie di servizi mirati che in breve tempo hanno portato ad individuare il responsabile, un ventenne della zona. Una pattuglia in borghese è riuscita a fermarlo dopo averlo intercettato in zona quartiere Sacro Cuore.

La bici elettrica è stata posta sotto sequestro preventivo ai fini di una successiva perizia tecnica che ha accertato che, in seguito ad una serie di modifiche apportate, era in grado di raggiungere la velocità di 60 km/h. Sono così scattate una serie di sanzioni per altrettante violazioni al codice della strada, tra cui la guida con veicolo non immatricolato, privo di targa e di assicurazione, nonché il mancato uso del casco obbligatorio. La bici elettrica è stata quindi posta sotto sequestro ai fini della confisca e la successiva distruzione.