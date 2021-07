Schianto in moto contro un'auto: muore 41enne padre di due figli

Incidente mortale nella serata di mercoledì 7 luglio a Montebelluna (Treviso), lungo la regionale 348. Nello schianto ha perso la vita un 41enne residente a Pederobba, sempre nel trevigiano.

L'uomo viaggiava in sella alla sua Hyosung Motors quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’Audi A8 guidata da cittadino rumeno di 33 anni residente a Montebelluna e rimasto ferito in modo non grave.

Per il motociclista, fruttivendolo e padre di due figli, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Sul luogo dell'incidente il Suem e i carabinieri di Montebelluna che hanno eseguito i rilievi.