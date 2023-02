Schianto frontale, muore una ragazza di 27 anni

Un altro dramma della strada: muore una ragazza di 27 anni in uno schianto frontale. È successo ieri sera, sabato 11 febbraio, verso le 19 a Mareno di Piave, nel Trevigiano. La vittima è Giorgia Pizzinato, di Vazzola. La giovane era in auto da sola e si è scontrata frontalmente con un’auto guidata da un’altra donna, 39 anni, rimasta ferita gravemente. B. H. le iniziali del suo nome, di Arcade, origini tunisine: è stata elitrasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in prognosi riservata. Da chiarire i motivi dell’impatto frontale, violentissimo.

Un sabato tragico, dopo la morte del piccolo di quattro anni che ha perso la vita nell’incidente dovuto a un’uscita autonoma dell’auto guidata dalla madre a Spresiano, lungo la Pontebbana.