Sara trovata morta nel letto a 30 anni. Da tempo combatteva contro una malattia

È stata trovata stesa a letto, ormai priva di vita. Stroncata ad appena 30 anni da un malore. Abitava da poco a Bassano ma nonostante ciò si era fatta conoscere e apprezzare per la sua intelligenza e la sua sensibilità. Amava inoltre l'arte e la creatività, passioni che era riuscita a far diventare il suo lavoro, a cui ha dedicato grande impegno fino all'ultimo. Sara Tomaselli Paolin, originaria di Levico ma residente a Bassano, è morta a soli 30 anni.

Il decesso è stato scoperto mercoledì mattina nella sua abitazione. Nonostante da tempo stesse affrontando una malattia di tipo ereditario, la sua scomparsa è stata un fulmine a ciel sereno, una tragedia tanto dolorosa quanto inaspettata.

Originaria di Levico si era trasferita a Bassano

Sara aveva vissuto la sua giovinezza a Selva di Levico, in Trentino, dove ora abita la sua famiglia. La giovane lo scorso anno si era sposata e, assieme al compagno Claudio, si era trasferita a vivere a Bassano, città che amava molto. Il suo legame con il Trentino e Levico era comunque rimasto molto forte. «Era una donna espansiva, con idee chiare, piena di capacità», le parole con cui Moreno Peruzzi, cugino di Sara e assessore comunale proprio a Levico, la descrive. Dopo essersi diplomata come perito in arti grafiche, Sara aveva proseguito gli studi laureandosi in beni culturali. Successivamente aveva iniziato a lavorare curando gli aspetti grafici di un'azienda anche nell'ambito dei social.

Il ricordo

«Sara è sempre stata - racconta ancora Moreno Peruzzi - una persona che ci dava degli spunti nelle discussioni che facevamo, sapeva muoversi in maniera molto intelligente e sapeva anche mettere sul tavolo tematiche importanti, attorno alle quali riusciva a farci riflettere». Fra le sue passioni c'era anche quella della scrittura e del giornalismo, tanto da essere diventata anche collaboratrice del portale "UnderTrenta", «uno spazio di riflessione per le generazioni più giovani». E a Bassano ha collaborato pure con "Crispy Bacon", che ha la sede legale proprio in città, un'azienda nata ormai dieci anni fa su iniziativa di quattro giovani e che oggi si occupa di innovazione digitale e le sue diverse specialità.

La scomparsa di Sara Tomaselli Paolin ha gettato nel dolore quanti le erano legati e la conoscevano, sia in Trentino sia a Bassano. In particolare la mamma Marilina, il papà Ezio, la sorella Licia e il marito. I funerali si terranno lunedì 10 luglio alle 15.30 nella chiesa di Levico Terme, dove la salma giungerà dall'ospedale di Bassano. Domani alle 19, invece, è programmato il rosario nella chiesa di Selva.