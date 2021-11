Veneto: personale sanitario in ritardo, terza dose solo per uno su tre

Sono i più a rischio, perché lavorano negli ospedali che ospitano anche i malati Covid. Eppure solo uno su tre ha scelto di fare la terza dose. In Veneto la copertura dei sanitari del servizio regionale è bassa: «Su 61.201 dipendenti hanno ricevuto la dose booster in 24.030», dichiara l’assessore regionale, Manuela Lanzarin, mostrando i dati aggiornati a ieri. Eppure proprio i sanitari, che sono stati i primi a ricevere la prima iniezione del vaccino a partire da quel famoso Vax day, il 27 dicembre 2020, hanno raggiunto percentuali alte di adesione alla prima campagna vaccinale. Salvo ora non continuare a proteggersi, o quantomeno prendersela con calma, spinti, forse, dal fatto che il Green pass ha validità un anno. Ma per la maggior parte di loro sono passati più di sei mesi dalla seconda iniezione.

PIANO POTENZIATO. Giorgio Palù, presidente Aifa (Agenzia farmaco), lunedì, dall’unità di crisi di Marghera, ribadiva come sia ormai assodato che l’efficacia del vaccino contro gli effetti più duri della malattia, dopo sei mesi appunto, inizi a diminuire e si dimezzi anche l’efficacia contro l’infezione. Cioè, ci si può contagiare più facilmente. A fronte di queste certezze scientifiche e del mutato quadro epidemiologico, la Regione ha emanato un nuovo e aggiornato Piano di sanità pubblica. È stato approvato in giunta la settimana scorsa e ieri è diventato operativo con la pubblicazione sul Bur (bollettino regionale). Il provvedimento ribadisce «l’importanza di completare tempestivamente la somministrazione della dose addizionale/booster del personale in sevizio presso le Aziende», si legge. Insomma, viene confermata la corsia preferenziale per la somministrazione della terza dose ai sanitari. Ma, nel frattempo, vengono anche rafforzati gli screening per i dipendenti delle aziende: per gli operatori sanitari, compresi medici di base e pediatri oltre ai medici di continuità assistenziale, è previsto un test ogni 10 giorni se vaccinati. Per gli operatori non sanitari vaccinati, ogni 20. Per gli operatori sanitari non vaccinati, il test va eseguito ogni 48 ore a proprie spese. Per il personale che non svolge assistenza diretta al paziente (direzione sanitaria, direzione distretti) ogni Azienda può valutare di effettuarlo anche ogni 20 giorni. E ancora. Per gli operatori per i quali è in corso l’iter di valutazione per la sospensione (si avvia quando non sono in regola con la vaccinazione contro il virus Sars-Cov2), il test va eseguito ogni 48 ore. In quest’ultimo caso il test se lo devono pagare di tasca propria.

I POSITIVI. A fronte di questi numeri, i contagi dei sanitari, fortunatamente, non risultano essere elevati. Stando al report del Ser, Servizio epidemiologico regionale, gli operatori sanitari (non solo pubblici, ma di tutte le strutture anche private) attualmente positivi sono 217.

OBBLIGHI, SOSPENSIONI E NORME. Fino ad ora, spiegano poi dalla Regione, i sanitari che non si sono messi in regola con le vaccinazioni, prima e seconda dose, e che sono stati sospesi sono 837. E per la dose booster? In questi giorni il Consiglio dei ministri sta valutando di emettere una legge per obbligare le categorie alle quali il primo ciclo è stato già imposto, di effettuare anche la terza dose, pena la sospensione. Non solo. Il ministro alla salute, Roberto Speranza, ha dichiarato anche che sta valutando la riduzione della validità del Green pass da un anno, come è attualmente, a 9 mesi. Una valutazione spinta dalla situazione di confusione che si è creata proprio e soprattutto tra i sanitari che hanno un valido green pass, ma una copertura vaccinale ormai ridotta.