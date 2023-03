Sammy Basso testimonial campagna per i Parchi del Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAR - Il Veneto invita a riscoprire i cinque parchi naturali regionali con un testimonial d'eccezione, il biologo veneto Sammy Basso, nella nuova campagna di comunicazione "Veneto? Naturale!" che la Regione dedica alla valorizzazione dei parchi delle Dolomiti d'Ampezzo, della Lessinia, del Fiume Sile, dei Colli Euganei, del Delta del Po. La nuova campagna di comunicazione è stata presentata oggi a Venezia dall'assessore regionale ai Parchi, Cristiano Corazzari, e dal giovane di Schio (Vicenza) affetto da progeria e fondatore dell'Associazione italiana progeria Sammy Basso (Aiprosab). Si è laureato in Scienze Naturali con indirizzo Biologico Molecolare all'Università di Padova il 17 luglio 2018 con 110 e Lode, presentando una tesi dedicata all'esistenza di terapie per rallentare il decorso della sua patologia. Il cuore della campagna sono "I video con Sammy", che con l'occhio dello scienziato coniugato alla sua simpatia accompagnerà il pubblico alla scoperta degli ambienti ancora selvaggi. Ci saranno azioni di Social Media Marketing per ampliare la community sui social network raccolta attorno ai profili dei Parchi del Veneto. E tornerà il contest fotografico "Scatto al Parco" che premierà le migliori fotografie realizzate tra le bellezze naturalistiche venete. Gli obiettivi di "Veneto? Naturale!" sono non solo aumentare le visite nei luoghi dei parchi e le richieste di informazioni dirette, ma anche favorire una maggiore conoscenza e consapevolezza del patrimonio naturale del Veneto, nell'ottica di far crescere la consapevolezza dell'importanza di tutelare e vivere l'ambiente che ci circonda come investimento per il futuro, grazie alla conoscenza del territorio partecipato e vissuto direttamente. "Quest'anno ci affidiamo a Sammy - ha detto Corazzari - per promuovere, con questa campagna, una maggiore conoscenza del patrimonio naturale permettendo la crescita della consapevolezza verso le risorse del nostro territorio, sensibilizzando verso un comportamento rispettoso e sostenibile della natura e delle comunità ospitanti, valorizzando e incentivando esperienze e visite responsabili nel Parchi del Veneto a nelle aree vicine". "L'invito che rivolgo a tutti i veneti - ha detto Basso - è quello di andare in questi parchi e conoscerli soffermandosi sulle bellezze dei luoghi. Ciascuno di noi ha il compito di rispettarli, preservarli vivendo in armonia con quanto già c'è". (ANSA).