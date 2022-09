Salvini sul red carpet di Venezia con la fidanzata produttrice

(ANSA) - VENEZIA, 07 SET - In smoking nero il leader della Lega Matteo Salvini è stato protagonista sul red carpet del Palazzo del Cinema accompagnando la fidanzata produttrice Francesca Verdini. La coppia ha partecipato al tappeto rosso, in corso, per il film The Son di Florian Zeller con Hugh Jackman, in gara per il Leone d'oro. Verdini con la sua società La Casa Rossa ha prodotto Franco Zeffirelli, conformista ribelle, il documentario di Anselma Dell'Olio presentato oggi a Venezia Classici. Per questo film non era previsto il red carpet alla premiere alle 16.45 in sala Casinò: Salvini è arrivato scortato dalla polizia ed è andato direttamente in sala, affollata - presente tra gli altri anche il marito di Dell'Olio, Giuliano Ferrara - e non ha parlato con la stampa, essendo questa, è stato sottolineato dallo staff, una visita privata. (ANSA).