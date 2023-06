Salone nautico Venezia tocca 15mila presenze in tre giorni

(ANSA) - VENEZIA, 02 GIU - Si chiama Simone Bellunato il visitatore numero 15.000 della quarta edizione del Salone nautico di Venezia. E' giunto oggi all'Arsenale insieme al figlio di 9 anni per scoprire la storia dell'arte navale della Serenissima. I visitatori dei primi tre giorni della manifestazione, italiani e stranieri, si sono riversati all'Arsenale per ammirare le "prime mondiali" assolute, ma anche le novità delle imbarcazioni a vela e delle nuove propulsioni sostenibili. Sono 220 gli espositori, di cui 180 nazionali e il restante proveniente da Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Montecarlo, Svezia, Danimarca, Finlandia, che hanno portato a Venezia 300 imbarcazioni, di cui 240 in acqua per una lunghezza totale di 2,7 chilometri. Al Salone, in chiusura della presentazione dell'11/o report dell'Economia del Mare, sono stati presentati anche i premi "Blue marina awards", marchio di riconoscimento dei migliori porti turistici e approdi italiani promossi da Assonautica Italiana e Assonat-Confcommercio con il partner tecnico Rina, relativamente a quattro temi: sostenibilità, che include qualità ed ambiente; accoglienza turistica, che include accessibilità e sport; sicurezza (safety e security) e innovazione. (ANSA).