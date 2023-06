Safilo annuncia accordo per collezioni occhiali con Etro

(ANSA) - PADOVA, 06 GIU - Safilo Group ha firmato un accordo di licenza globale, esclusivo e decennale per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear firmate Etro, brand del lusso italiano da un anno sotto la direzione creativa di Marco De Vincenzo. "La partnership con un'azienda leader come Safilo - dichiara Fabrizio Cardinali, a.d di Etro - rappresenta un ulteriore step di espansione e ampliamento dell'offerta Etro e la rende sempre più completa e trasversale. Il segmento eyewear si aggiungerà alle linee Ready-to-Wear, Home, Fragranze e alla collezione Etro Kids recentemente annunciata". Per Angelo Trocchia, ad di safilo "il nostro team di creativi è in piena sintonia con Marco De Vincenzo, con cui stiamo lavorando per creare una collezione distintiva, capace di valorizzare al meglio le potenzialità del marchio nella categoria eyewear". La prima collezione, inclusiva di montature sole e vista, sarà presentata per la stagione Primavera-Estate 2024. (ANSA).