Ruote nella Storia di Aci alla scoperta del Forte Corbin

(ANSA) - VICENZA, 19 MAG - Ruote nella Storia torna domenica 21 maggio sulle strade del vicentino. La manifestazione creata dall'Automobile Club Italia e ACI Storico coincide anche con il Raduno auto-moto storiche "Sulle orme di Marinetti", con la collaborazione degli Automobile Club locali rappresentati, in questa tappa dell'evento, dal contributo dell'Automobile Club Vicenza presieduto Luigi Battistolli e diretto dal Gian Antonio Sinigaglia. "Con grande piacere saluto il secondo appuntamento di Ruote nella Storia organizzato da ACI Vicenza - dichiara Battistolli - Il format ideato da ACI Storico sposa in pieno la filosofia del nostro Ente che, ai servizi indispensabili in tema di mobilità e circolazione rivolti a soci e cittadini, unisce eventi sportivo-culturali finalizzati anche a valorizzare il territorio". La manifestazione in programma domenica a Forte Corbin "assume tutti questi connotati e qualcosa di più affondando le sue radici proprio in un luogo che ha segnato la storia della Prima Guerra mondiale. Mi preme ringraziare il Comune di Roana per l'ospitalità, il fondamentale supporto e la disponibilità dimostrata dal sindaco e dall'intera amministrazione che investe nello sport come veicolo di promozione turistica. Grazie anche al Comune di Cogollo del Cengio, che ci é sempre molto vicino e alla Provincia di Vicenza, che si é unita nel patrocinare il raduno". All'appuntamento del 21 maggio sarà presente Miky Biasion, vicepresidente di AC Vicenza e campione del mondo rally, al volante di una Lancia Delta HF Integrale 16V del 1992. Tra le altre vetture emblema della storia dell'automobilismo e della relazione costante tra tradizione e innovazione anche una Alfa Romeo Spider 2000, una Mercedes 208 SL del 1982, una Lancia Aprilia, una Alfa Romeo Alfa Sud 1200, una Alfa Romeo Alfetta GTV, una Lancia Beta Spider 1600, una Austin-Healy, una Ferrari F355, una Ferrari Mondial T, una Mercedes 190 2,3 16V e una Triumph TR6, come sempre solo per citarne alcune. Il programma prevede alle 9 il ritrovo nella sede dell'Automobile Club di Vicenza. Poi la partenza per un percorso di circa 70km con arrivo al Forte Corbin (Tresché Conca) dove si svolgerà una visita guidata. (ANSA).