Rugby: storico Benetton,batte Cardiff,va in semifinale Challenge

(ANSA) - TREVISO, 08 APR - Per la prima volta un club italiano di rugby è nella semifinale di una Coppa europea. A compiere questa impresa è stato il Benetton Treviso che oggi in un Monigo a spalti gremiti (5.000 spettatori) ha battuto i gallesi del Cardiff per 27-23 (13-10) nel match valido per i quarti di finale della Challenge Cup, equivalente rugbistico dell'Europa League del calcio. A segno per i veneti Smith (meta), Lamaro (meta), Watson (meta), Umaga (2 trasformazioni e 2 piazzati) e Albornoz (una trasformazione). In semifinale il Benetton affronterà il Tolone di Sergio Parisse, che oggi ha battuto 48-23 il Lione nel 'derby' francese dei quarti. (ANSA).