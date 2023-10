Rugby: parte la Serie A Elite, 8 squadre e ampia copertura tv Match su Rai e Dazn. Innocenti, coerenti con necessità sviluppo

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Preso atto del comunicato stampa diffuso venerdì scorso dalle società del campionato di Serie A Elite Maschile, tutte contrarie alla riduzione della massima serie del rugby a sole 8 squadre, la Fir "apprezza la volontà di contribuire positivamente all'evoluzione del massimo campionato, ma non ne condivide il pessimismo e, in piena coerenza con il progetto tecnico federale, intende proseguire, mantenendo costante il dialogo con gli stessi club, nel processo di rinnovamento ed evoluzione dei campionati". Quindi si parte, e da questo fine settimana l'ovale rotolerà sui campi di gioco fino alla finale scudetto del 25 o 26 maggio 2024 al Lanfranchi di Parma. Il 12 novembre partirà la massima serie femminile. Ampia sarà la copertura televisiva: Rai Sport trasmetterà in diretta in chiaro il match-clou della settimana, mentre Dazn garantirà una copertura completa in diretta della stagione regolare, con 'simulcast' per i play off e la finale. "Il livello tecnico del torneo è coerente con le necessità di sviluppo verso quell'alto livello internazionale che garantisce la sostenibilità del movimento - le parole del presidente della Fir, Marzio Innocenti -. Rai Sport e Dazn lo sanno e saranno al nostro fianco per portare nelle case degli italiani, e sui loro dispositivi mobili, tutte le partite del torneo maschile e una gara alla settimana dell'Elite Femminile: presto, raggiungeremo anche qui la totale parità di esposizione". (ANSA).