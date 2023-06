Rugby: Montemauri alle Zebre, è stato miglior giocatore Top 10

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Le Zebre Rugby, franchigia della Fir che partecipa a tornei transnazionali, continua la propria campagna di rafforzamento, e annuncia di aver ingaggiato Giovanni Montemauri. Questi, 22enne romano ex Espoirs dello Stafe Francais e Lazio, è il n.10 (quindi il mediano di apertura) del Rovigo che, recentemente ha vinto lo scudetto battendo in finale il Petrarca Padova. Ed è stato anche proclamato Mvp, miglior giocatore, del Peroni Top 10, massima serie italiana del rugby, che si è da poco concluso. "Sono molto emozionato di iniziare questo nuovo percorso. Le Zebre rappresentano un'opportunità di misurarmi ad un livello superiore. Sono consapevole delle sfide che dovrò affrontare e sono determinato nel raggiungere grandi obiettivi con questa squadra, oltre che impaziente di mettermi a lavoro con i miei nuovi compagni e con tutto lo staff". Passa da Rovigo alle Zebre anche il 26enne terza linea argentino, ex nazionale under 20 dei Pumas, Bautista Stavile, che ha giocato anche nella Superlega americana con i cileni del Selknam. (ANSA).