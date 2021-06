Rugby:finale scudetto,giocatori con maglia 'liberate Zennaro

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - La vicenda di Marco Zennaro, imprenditore veneziano, ed ex rugbista, rinchiuso da 62 giorni in una cella in un commissariato di Khartoum continua a far discutere. Zennaro venne fermato l'1 aprile scorso, in aeroporto mentre stava per rientrare in Italia, a causa di una denuncia, successivamente ritirata, per presunta truffa ai danni di un businessman locale al quale il veneziano aveva fornito una partita di trasformatori destinati alla società elettrica nazionale. C'è stato anche l'intervento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha inviato in Sudan il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie della Farnesina, Luigi Vignali. Ma intanto oggi, nel riscaldamento prepartita della finale scudetto del rugby a Padova tra Arhos Petrarca e Femix Cz Rovigo, i giocatori delle due squadre sono scesi in campo con una maglietta bianca su cui era stampata una foto di Zennaro con sotto la scritta "Libertà per Marco Zennaro". Sopra l'immagine dell'imprenditore c'era invece l'altra scritta "#Sosteniamo Marco. (ANSA).