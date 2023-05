Rugby: domenica finale scudetto; è derby Rovigo-Padova

(ANSA) - PARMA, 25 MAG - "Non era scontato per noi arrivare in finale, il percorso è stato difficile ma abbiamo alzato il livello quando contava. Ogni giocatore sogna di giocare sfide come queste e non resta che goderci queste emozioni e dare il meglio di noi. Sono anche molto orgoglioso, da padovano, di difendere il titolo di campione d'Italia da contro un allenatore che rappresenta la città di Rovigo. Sarà una serata particolare per entrambi, e un valore aggiunto per le due squadre". Nella sala stampa 'Leonardo Mussini' della Cittadella del Rugby a Parma, il tecnico del Petrarca Padova Andrea Marcato parla dell'ennesimo derby veneto che domenica sera (inizio alle 21.15, con diretta su Rai 2) assegnerà il tricolore del 2023 nella finale scudetto dello stadio Lanfranchi. Gli risponde il rodigino Alessandro Lodi, a testimonianza che, in Veneto e non solo, questa è una sfida particolarmente sentita. "Da quando sono stato nominato Capo Allenatore - dice - ho passato mesi intensi e pieni di emozioni: per me è un motivo di orgoglio rappresentare la mia città al massimo livello. Il sogno di tutta la squadra era di avere una rivincita contro il Petrarca (campio0ne d'Italia l'anno scorso ndr) e nonostante la grande concorrenza siamo arrivati fino alla finale: ora vogliamo giocarci il tutto per tutto in questa sfida". Nel caso la Femi-Cz Rovigo vincesse raggiungerebbe proprio il Petrarca Padova come numero di scudetti vinti, 14, mentre in caso contrario i padovani andrebbero a quota 15 lasciando a 13 i 'Bersaglieri'. La squadra con più tricolori del rugby rimarrà comunque l'Amatori Milano con 18. Intanto Rovigo ha conquistato un primo riconoscimento perché il suo trequarti Giovanni Montemauri, 22enne romano ex Lazio, è stato premiato come Mvp (miglior giocatore) del campionato (di cui è stato anche top scorer con 207 punti segnati) essendo risultato primo nel sondaggio PER quale era possibile votare sull'app ufficiale della Federazione Italiana Rugby tra una rosa di candidati preselezionata. Montemauri ha vinto con il 58% delle preferenze superando Scott Lyle del Petrarca che ha ottenuto il 25%, e l'ex azzurro (53 presenze) Carlo Canna, apertura delle Fiamme Oro con il 17%. (ANSA).