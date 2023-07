Rugby: club protestano,'nuovo campionato deciso solo da Fir' Padova, Rovigo, Viadana, Piacenza, R.Emilia, 'noi non coinvolte'

(ANSA) - PADOVA, 28 LUG - Cinque delle maggiori società di rugby italiane protestano contro la modalità con cui la Fir ha annunciato, il 26 luglio, il format del campionato Eccellenza Top10, ora denominato Serie A Elite. In una nota congiunta, Petrarca Rugby, Rugby Rovigo Delta, Rugby Viadana 1970, Sitav Rugby Lyons e Valorugby Reggio Emilia sottolineano di "non essere mai state coinvolte in decisioni nel corso delle riunioni tra Fir e società di Eccellenza. Tali riunioni sono sembrate essere finalizzate a prendere atto di quanto già deciso in altre sedi, senza alcun coinvolgimento dei club". In particolare, denunciano, "si è appreso solo il 26 luglio attraverso il comunicato stampa che la Fir ha intrapreso un radicale cambio della struttura del campionato di Eccellenza/Top 10". Cambiamento che, tuttavia, "non è stato condiviso con le Società di Eccellenza". Oltre a questi punti, i club contestano "l'inspiegabile eliminazione della Coppa Italia e l'altrettanto inspiegabile decisione di allestire un torneo per 'seconde squadre', non previsto dalle norme Federali e del quale non si comprende la motivazione tecnica". In ultima, lamentano, non è stato condiviso il cambio di denominazione del massimo campionato italiano. (ANSA).