Rugby: Autumn Series; Italia-Argentina 16-37

(ANSA) - TREVISO, 13 NOV - Cinque mete ad una, 21 punti di scarto. L'Italia del rugby non riesce proprio a vincere e cade anche contro i Pumas dell'Argentina, come da pronostico visto che i biancocelesti sono, semplicemente, più forti degli azzurri. Allo stadio di Monigo (pieno in ogni ordine di posti rispetto a quanto consentito dal protocollo anti-Covid) il secondo test match delle Autumn Series degli uomini del ct Crowley finisce 16-37, risultato che vanifica il passo in avanti visto nella 'missione impossibile' di sabato scorso a Roma contro le riserve degli All Blacks. Insomma, l'Italrugby torna quasi al punto di partenza, in attesa di quella vittoria che potrebbe arrivare sabato prossimo a Parma contro l'Uruguay. Il risultato di oggi è una conseguenza del nostro passo indietro - è il commento a fine partita di capitan Lamaro -. Non abbiamo espresso ciò che avremmo voluto e dobbiamo essere duri con noi stessi. Non siamo riusciti a controllare i nostri difetti anche se sapevamo che l'Argentina sotto l'aspetto fisico è prorompente e fa della fisicità un suo punto di forza. (ANSA).