Ruba una bici, 53enne trevigiano va in carcere per 18 mesi

(ANSA) - TREVISO, 01 SET - Nel luglio di due anni fa entrò in una abitazione per rubare una bicicletta a bordo della quale fu sorpreso poco dopo dai carabinieri che lo arrestarono in flagranza. Per quel reato, essendo pregiudicato per fatti simili, l'uomo era stato condannato ad una pena detentiva di un anno e sei mesi. Oggi l'ordine di carcerazione è stato eseguito ed il ladro, un 53enne di Segusino (Treviso), sconterà la sua pena in una cella. (ANSA).